◇大相撲春場所4日日（2026年3月11日エディオンアリーナ大阪）3場所連続優勝と綱獲りに挑む大関・安青錦（21＝安治川部屋）は西前頭2枚目の美ノ海（32＝木瀬部屋）に寄り倒され、早くも2敗目を喫した。立ち合いから突き放し左のど輪などで攻め込んだ。ただ、左をのぞかせる場面はあっても、まわしをつかめない。美ノ海に回り込まれて右おっつけから、もろ差しを許した。たまらず引いたところを一気に攻め込まれた。横綱昇