「にっぽん未来プロジェクトｉｎ宮島」（１１日、宮島）優勝戦はシリーズをリードした笠置博之（３５）＝大阪・１０３期・Ａ２＝が、１コースからコンマ０７のＳを決めて逃走。２００８年１１月、住之江でのデビューから１７年４カ月目、通算１７回目の優出で悲願の初優勝を飾った。優勝戦は進入でもつれる場面もあったが、スタートラインに向いてからは笠置の圧勝。中岡正彦（香川）の前付けで深い１コースになりながら、笠