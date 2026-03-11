日本郵政グループ女子陸上部は１１日、２０２１年東京五輪１万メートル７位入賞の広中璃梨佳（２５）が３月末で退部すると発表した。広中は長崎・長崎商高から２０１９年に加入。東京五輪では５０００メートルでも１４分５２秒８４の日本記録（当時）を樹立し、９位に入った。世界選手権には２２年オレゴン大会から３大会連続出場し、昨年の東京大会では１万メートルで６位となり、自身２度目の入賞を果たした。広中はチーム