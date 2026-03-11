レギュラーガソリンの県内の最新の平均小売価格は、6週続けて値を上げ1リットル160円を上回りました。中東情勢の悪化であす以降大幅に値上げするガソリンスタンドも出てくる見込みです。9日時点の県内のレギュラーガソリンの平均小売価格は、1リットルあたり160円80銭で、先週から一気に3円40銭上がりました。6週続けての値上がりで、去年12月の水準にまで戻っています。価格を調査している石油情報センターは「