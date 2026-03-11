去年2月、北秋田市で酒を飲んで車を運転し、新聞配達をしていた女性をはねて死亡させた、危険運転致死の罪などに問われている男の裁判です。秋田地方裁判所は男に懲役10年の実刑判決を言い渡しました。判決を言い渡されたのは北秋田市の無職若松大和被告、現在は鈴木大和被告37歳です。起訴状などによりますと鈴木被告は去年2月、酒を飲んだ後に車を運転し、北秋田市元町の市道で新聞配達をしていた56歳の女性をはねて死亡させ、そ