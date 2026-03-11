第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドのプールBで波乱が起こった。今大会優勝候補筆頭のアメリカ代表がイタリア代表に6-8で敗れ、準々決勝進出に黄色信号が灯ったのだ。そんな中、アメリカ代表の指揮官マーク・デローサ監督の試合前のとある発言が話題となっている。アメリカは6回まで8点を失う驚愕の展開となり、終盤に意地を見せるも追いつくことは叶わなかった。これにてアメリカは3勝1敗で1次ラウンド全