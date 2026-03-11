チャンピオンズリーグラウンド16の1stレグが行われ、トッテナムはアウェイでアトレティコ・マドリードと対戦。前半だけで4失点を喫し、5-2と大敗を喫した。守備陣にもミスが連発した。GKアントニン・キンスキーはグリエルモ・ヴィカーリオに代わって先発のチャンスを得たが、パスミスからマルコス・ジョレンテに先制点を許す。DFミッキー・ファン・デ・フェンはスリップによりアントワーヌ・グリーズマンに大きなチャンスを与えて