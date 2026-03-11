チェルシーは今夏の移籍市場で23歳FWリアム・デラップを売却する意思はないという。英『Sky Sports』が報じている。2024年夏にマンチェスター・シティからイプスウィッチへ完全移籍を果たした同選手は昨シーズンプレミアリーグ37試合に出場すると12ゴールを記録し話題に。イプスウィッチは降格する形になったが、プレミアリーグでの活躍が認められた同選手は昨夏チェルシーへのステップアップを遂げた。しかし、デラップはここまで