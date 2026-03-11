娘にわいせつな行為をし、その様子を撮影したとして再逮捕された父親が、動画を最大2000円ほどで販売していたことが分かりました。警察によりますと、父親は岡山県の小学校教師・甲斐海月容疑者と共謀し、自宅で寝ていた当時10歳の娘の服をまくり上げ、身体の一部を押し当てるわいせつな行為をする様子を盗撮した疑いで再逮捕されました。父親は甲斐容疑者から依頼され動画を販売していたとみられ、調べに対して「甲斐容疑者