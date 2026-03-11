夕焼けの景色のなかに木の枝や草が風になびく様子をイメージした茶碗。岐阜県の陶芸家で人間国宝に認定された鈴木藏さんの作品の展示販売会が、11日から名古屋で始まりました。鈴木さんは、美濃焼の一つで白色の釉薬をメインに使い作品に鮮やかな白と緋色を浮かび上がらせる「志野」という技法が評価され、1994年に人間国宝に認定されています。展示販売会は3月17日までです。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 池添謙一ら騎乗停止 スマホ使用
- 2. 新御堂筋の一部エリアが通行止め
- 3. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
- 4. 悲鳴あげ死亡 女児コンクリ詰め
- 5. 注射受けた10代死亡 ほか2人重篤
- 6. 大谷翔平が「太っ腹差し入れ」か
- 7. 渡辺謙 WBC選手に失礼質問で物議
- 8. 侍Jの練習に大谷来ず「悲しい」
- 9. 男性処分 旅行で有休使い切る
- 10. 商船三井の船 攻撃されたか
- 1. 新御堂筋の一部エリアが通行止め
- 2. 悲鳴あげ死亡 女児コンクリ詰め
- 3. 注射受けた10代死亡 ほか2人重篤
- 4. 男性処分 旅行で有休使い切る
- 5. 駅ロータリーのベンチに不審な箱
- 6. マック「佐藤さん」に呼びかけ
- 7. パイプ10m突き出る「構造物」か
- 8. 富士山で滑落した外国籍2人 発見
- 9. 馬乗りで暴行か 路上で意識不明
- 10. 高校いじめ 被害生徒が大量服薬
- 1. 愛子さま ボブ姿を披露したワケ
- 2. 大臣もショック「NISA貧乏」話題
- 3. 不法就労を通報すると1万円 賛否
- 4. 文科相に不倫報道「内容不確認」
- 5. 閣僚のWBC観戦を批判 野党に呆れ
- 6. VPN経由でAI悪用か 中国の実態は
- 7. 飲食店の「WBC放送中」に論争
- 8. 娘SOS お母さんの家入りたくない
- 9. 太陽光を阻止 村に寄付8850万円
- 10. 溝口氏 SANAE TOKEN騒動を謝罪
- 1. 商船三井の船 攻撃されたか
- 2. 「ハングルは中国の文字」と主張
- 3. イグ・ノーベル賞受賞式は欧州で
- 4. 「少女は獲物」米大統領が証言か
- 5. 米の信号無視取り締まるツール
- 6. 米海軍、ホルムズ海峡護衛拒否か
- 7. 旧統一教会が「存続危機」に直面
- 8. 竹島の住民ついに0人に 住民死去
- 9. トランプ氏「前例ない報復」警告
- 10. 中国のアニメファンで店が大混雑
- 1. 「10年後の大学序列」予想マップ
- 2. クレカタッチ 今後は淘汰へ?
- 3. 非鉄金属4社の稼ぎ方 徹底比較
- 4. 吉野家「牛丼×油そば」セット登場 背脂×にんにくの油そば
- 5. 東京駅100周年記念Suica失効危機
- 6. コロワイド 珈琲館の運営を買収
- 7. 退職後の社会保険料 高い理由
- 8. 「憲法9条改正私案」ヤバい中身
- 9. 年金は払い損? 元がとれる時期
- 10. 成田空港への新たなルート誕生へ
- 1. LINE「隠しスタンプ」入手方法
- 2. Apple新商品がAmazonで発売開始
- 3. 頭で考えるだけで操作できるVR?
- 4. 本日発売 iPhone 17e価格まとめ
- 5. 「5ch」ドメインはく奪が判明
- 6. 超薄型の「movio」カメラ発売
- 7. au PAYの取引履歴 アプリ必須?
- 8. 軽量19L 通勤にも使えるリュック
- 9. 「米国追随」の道 平坦ではない
- 10. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
- 11. AirPods Pro 3が楽天でセールに
- 12. ガーミンの腕時計が最大26％OFF
- 13. 見守りGPSと防犯を1台で 新商品
- 14. 卒入学式のスリッパ 何が正解?
- 15. DJIが新製品か ティザー公開
- 16. 大人気 Panasonicの男性用除毛器
- 17. シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」のメーカー版「SH-M30」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
- 18. タケオキクチがAmazonで60%OFFに
- 19. 10万円切り「MacBook Neo」実機レビュー iPhone用チップでも“普通に使えた”意外な実力
- 20. どれ買う? Fire TV Stickを比較
- 1. 池添謙一ら騎乗停止 スマホ使用
- 2. 大谷翔平が「太っ腹差し入れ」か
- 3. 侍Jの練習に大谷来ず「悲しい」
- 4. F1アストン・ホンダの代表解任か
- 5. なんてひどい態度 WBCで異常事態
- 6. WBCで予想外 米国の敗退可能性も
- 7. 無断でBD出演か 王座剥奪処分
- 8. 伊に敗退 米監督「失言」を猛省
- 9. 伊が…WBCで「世紀の番狂わせ」
- 10. 「アメリカ敗退あるじゃん」衝撃
- 1. 天皇ご一家の前で腕組み真相判明
- 2. 渡辺謙 WBC選手に失礼質問で物議
- 3. 予定枚数以上のチケ販売 謝罪
- 4. 上坂すみれ 女子プロに電撃参戦
- 5. いいNEWSではない 安住アナ紹介
- 6. NISA貧乏に「ショックを受けた」
- 7. チェンソーマン2部 次回が最終回
- 8. 大谷夫妻 極秘交際2年間だったか
- 9. 「バス旅」番組に高齢化の波迫る
- 10. 木村撃沈 デキる目黒蓮に軍配か
- 1. 日韓結婚が急増? 選ばれるワケ
- 2. 不登校の対応「様子見」は絶対NG
- 3. 排水口がにおう…リセット方法は
- 4. コストコ 要注目のスイーツ4選
- 5. 夫が帰宅すると不倫相手が家に
- 6. 妻が拒絶 夫がとった最低行動
- 7. ミスド 偽の学校サイトを確認
- 8. お金ない→なんとかなるは無責任
- 9. 「思わず吹き出した」神対応とは
- 10. 女子高生を脅し...異常な行動