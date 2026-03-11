夕焼けの景色のなかに木の枝や草が風になびく様子をイメージした茶碗。岐阜県の陶芸家で人間国宝に認定された鈴木藏さんの作品の展示販売会が、11日から名古屋で始まりました。鈴木さんは、美濃焼の一つで白色の釉薬をメインに使い作品に鮮やかな白と緋色を浮かび上がらせる「志野」という技法が評価され、1994年に人間国宝に認定されています。展示販売会は3月17日までです。