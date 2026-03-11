◆大相撲春場所４日目（１１日・エディオンアリーナ大阪）横綱・豊昇龍（立浪）は、東前頭２枚目・藤ノ川（伊勢ノ海）にはたき込まれ、初黒星となった。鋭い当たりに懐に入られ後退すると、出ていくところをタイミングよく、引かれた。初顔で前日、横綱・大の里（二所ノ関）から金星を挙げた２１歳に、連日の金星配給を許した。前日は、西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）にもろ差しを許したが、強引な右からの首投げで逆転した