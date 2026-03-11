◆オープン戦阪神４―１西武（１１日・甲子園）１０日に１軍に合流したタイラー・ネビン内野手が１１日、復帰後５打席目で初安打を放った。２戦連続の「４番・ＤＨ」で先発出場。２点を追う４回１死二塁で左前適時打を放ち「すごくいいスイングができた」と息をついた。一方、４打数１安打１打点３三振と課題も残したが、「まだ実戦は少ないので、これからどんどん打席を重ねていってシーズンに向けて準備していきたい」と見