元ＫＡＴ―ＴＵＮの中丸雄一が１１日放送のＴＯＫＹＯＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）に曜日コメンテーターとして生出演。事務所の先輩の“浮世離れ”した素顔についてコメントする一幕があった。この日の「日刊ＢＩＮＫＡＮランキング」のコーナーで事務所の先輩でもある「ＤＯＭＯＴＯ」の堂本光一が声優を務めたアニメ映画の舞台あいさつで「映画館に行ったことがない」と明かして話題になっているという記事