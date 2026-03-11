東日本大震災から15年、地震発生時刻に合わせて黙とうする人たち＝11日午後2時46分、仙台市若林区荒浜地区2万2千人以上の犠牲者が出た2011年の東日本大震災は11日、発生から15年となった。岩手、宮城、福島3県の被災地では遺族らが亡き人に手を合わせ、戦後最大の自然災害の教訓を継承するとの思いを新たにした。インフラはほぼ整備された一方、まちづくりの遅れや人口減など課題は残る。福島では東京電力福島第1原発事故で約2万