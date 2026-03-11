記者会見する京都大の北川進特別教授＝11日午前、京都市左京区京都大は11日、「人工知能（AI）を基盤とした科学研究の革新」を大学戦略にすると発表した。具体的な取り組みの一つとして、昨年のノーベル化学賞で評価された新材料「金属有機構造体（MOF）」をAI技術を活用して研究。同賞を受賞した研究推進担当理事北川進特別教授らが参画する。特定の気体を大量に吸着できるMOFの技術は、燃料電池などに応用できるとされる。AI