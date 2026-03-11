ヴィジュアル系ロックバンド『the GazettE』が、ギタリスト・葵の除名処分を発表した。同バンドは2002年に結成し、今年で結成24周年を迎える。20年以上も活動を続けてきた彼らに起きたトラブルは――。【直撃写真】トラブルや脱退について語った、メイクなし素顔の葵除名発表のギタリスト・葵の“反論声明”「東京ドーム単独公演やワールドツアーをおこなうなど、彼らの活動は順風満帆でした。しかし、2024年4月にベースのREITA