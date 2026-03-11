28年ぶりのFIFAワールドカップを戦うオーストリア代表に新戦力が加わる可能性があるようだ。10日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。ラルフ・ラングニック監督が率い、ダヴィド・アラバ（レアル・マドリード）やマルセル・ザビッツァー（ドルトムント）、マルコ・アルナウトヴィッチ（ツルヴェナ・ズヴェズダ）らを擁するオーストリア代表は、FIFAワールドカップ2026欧州予選グループHを6勝1分1敗で首位通過。28