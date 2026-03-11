松本文科相は、衆議院の文部科学委員会で週刊誌で自身の不倫疑惑について報じられたことを問われ、「報道内容を見た上で判断したい」と述べました。中道改革連合泉議員「このことについて事実なのか、そして事実だとしたらこの職務を続けられるのか、自ら説明責任を果たすべきと考えますがいかがでしょうか」松本文科相「その内容について、私自身まだ見ていないというような状況であります。しっかりとそちらの方を見た上で、私