伊勢崎オートの「第４７回東京スポーツ杯」は１１日の最終日、１２Ｒで優勝戦が行われ、青山周平（４１＝伊勢崎）がスーパーハンデを克服、怒とうの攻めで大会連覇。今年２回目、通算１２７回目の優勝を飾った。「ムチャクチャ大変なんですよ、スーパーハンデは」今節は通常の最重ハンデより１０メートル後ろから走る厳しい戦い。それでも連勝で勝ち上がった。優勝戦にいたっては６周も必要なく、４周回で先頭を奪っての完勝劇