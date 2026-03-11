ＷＢＣ台湾代表としての戦いを終えたソフトバンクの徐若熙投手（２５）が１１日、チームに合流した。この日は初めて本拠地のみずほペイペイドームで汗を流し、「気持ちよく練習できた」と練習を振り返った。一度帰国し、再来日する選択肢もあったが「もうすぐシーズンは開幕するので。早くチームに帰ってきて練習することを考えてそのまま日本に残った」と早期合流の意図を語った。ＷＢＣ１次ラウンドではチームの初戦である