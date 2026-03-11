韓国サッカー協会の鄭夢奎（チョン・モンギュ）会長が、北中米Ｗ杯で同国代表の１６強以上進出を宣言した。韓国紙「中央日報」などによると、韓国・ソウルで記者懇談会に出席した鄭会長は「５試合はできるだろう。それより多ければ当然良い。４年前より選手たちの実力、バランスが向上した。不可能ではない」との認識を示した。４８チームが出場する今回のＷ杯は、決勝トーナメントへ３２チームが進出。５試合こなすとなると、