ブルーミング中西は、「世代別に見る、身だしなみ意識とハンカチ携帯」に関する比較調査の結果を、2026年3月10日に発表した。本調査は、昭和・平成・令和の各時代に20代だった1,013名を対象に、2026年2月18日〜19日の期間、インターネット調査にて実施された。バッグの中身調査○外出時の必須アイテムは「スマホ」「財布」「ハンカチ」外出時に持ち歩くものは普段、外出する際に持ち歩いているものを尋ねたところ、「スマートフォ