SHINeeのミンホが、スポーツウェアブランド「DYNAFIT（ダイナフィット）」の専属モデルに抜擢された。ミンホは、マラソンやトライアスロン、さらには室内フィットネスレース「HYROX（ハイロックス）」まで制覇する、韓国芸能界を代表する“スポーツマニア”として知られている。【写真】ミンホ、トライアスロン準備中にバキバキの筋肉公開3月1日には、HYROX KOREAアンバサダーのホン・ボムソク選手と共に、台湾で開催された「HYROX