日本人メンバー4人での活動が続くガールズグループMADEIN（メイディン）が、後続曲で再びステージに立つ。メンバーの脱退や活動中断というアクシデントのなかでも、グループは歩みを止めない。【写真】MADEIN・マシロ、みぞおち下まで大胆露出MADEINは3月11日、音楽番組『SHOW CHAMPION』を皮切りに、新シングル『Girl Meets Boy』のダブルタイトル曲『PUNG!』での活動をスタートさせる。『PUNG!』は、初めて誰かに心が揺れる瞬間