SDGsの目標「ジェンダー平等の実現」。男女はもとより、性的マイノリティの人々も含め、すべての人が平等な機会を与えられる社会を目指す。ドラマで“男装の弁護士”を演じたことがある俳優の土居志央梨さんは、男女の格差をどう感じているのだろう。努力して道を切り拓いた先人に改めて感謝したい2024年に放送されたNHK連続テレビ小説『虎に翼』で、山田よねを演じた土居志央梨さん。ドラマの舞台は、昭和初期から戦後にかけて。