【東京メトロ サウンドロップ】 3月第1週 発売 価格：1個500円 バンダイはカプセルトイ「東京メトロ サウンドロップ」を3月第1週に発売した。価格は1個500円。 本製品は、本体ボタンを押すと東京メトロの駅構内で流れる発車メロディを再生できるカプセルトイ。丸ノ内線、銀座線、半蔵門線、有楽町線、千代田線のメロディを全5種で収録している。 製品にはボールチ