岡山城ライトアップセント・パトリックス・デー提供：岡山城 アイルランドの国民の祝日にあたる「セント・パトリックス・デー」の3月17日、岡山市が岡山城を緑色にライトアップします。 「セントパトリックス・デー」は、5世紀にアイルランドへキリスト教を伝えたセントパトリックの命日です。 アイルランド政府観光庁の主導で毎年3月、世界の有名なラウンドマークをアイルランドを象徴する緑