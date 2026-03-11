東日本大震災から15年。愛知県豊橋市の三河港では、避難訓練が行われました。豊橋市の三河港神野地区では、11日午前10時に震度7の南海トラフ巨大地震が発生し津波が到達する想定で始まり、港周辺で働くおよそ100人が徒歩で津波避難ビルへと移動しました。三河湾では、地震発生から77分後に津波の第一波が到達、その後、最大2.9メートルの津波が想定されていて、参加者は訓練開始から1時間以内に避難を完了させていまし