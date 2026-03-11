19.0km/Lの燃費を実現したコンパクトSUV ジープ・アベンジャー4xeハイブリッド・アップランド｜Jeep Avenger 4xe Hybrid Upland アベンジャーは、扱いやすいサイズにジープらしい冒険心あふれるデザインと機能性を凝縮したコンパクトSUV。2024年9月に発表されたBEVモデルに続き、このたび新たに四輪駆動ハイブリッドモデル「4xeハイブリッド」がラインナップに加わった。走行状況によってフル電動走行