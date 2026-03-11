大相撲3月場所4日目。木曽郡上松町出身の御嶽海の結果です。10日、初黒星を喫した西の前頭十五枚目の御嶽海。西の前頭十四枚目の錦富士に寄り切りで敗れ2連敗です。12日は西の前頭十七枚目の琴栄峰との一番です。