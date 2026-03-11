１１日の香港マーケットは、主要９０銘柄で構成されるハンセン指数が前日比６１．１４ポイント（０．２４％）安の２５８９８．７６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が５．７４ポイント（０．０７％）安の８７０４．５２ポイントと反落した。売買代金は２５４４億８１３０万香港ドル（約５兆１４０５億円）に縮小している（１０日は３３０９億２８７０万香港ドル）。中東情勢を巡る不透明感が重し