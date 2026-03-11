歌舞伎役者・俳優の市川團十郎さんが3月10日、自身の公式ブログを更新。長男の市川新之助（勸玄）さんが、長女の市川ぼたん（麗禾）さんの身長を追い越したことを報告しました。 【写真を見る】【 市川團十郎 】 「麗禾の身長を勸玄がこえました！」「子供達が好きすぎるらしい、わたし、、」長男・新之助（勸玄）が長女・ぼたん（麗禾）の身長を追い越したことを報告團十郎さんはブログで「今日ついに、麗禾の身長を勸玄が