大阪の繁華街で11日、地上からおよそ13メートルの高さまで巨大パイプが地面から突き出しました。道路は一時通行止めとなり、周辺では大渋滞が発生しました。現場から中継です。通報のあった午前7時ごろには、高さ13メートルにまで突き出し、新御堂筋の高架にまで届きそうだったパイプなのですが、現在は人の身長ほどの高さにまで下がってきています。現場では先ほどまで、作業員がパイプに穴を開け水を注入し、その重さを利用して