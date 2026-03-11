きょう午前、東京・荒川区のJR常磐線の踏切内で高齢の女性が転倒し、その後、走ってきた列車にはねられて死亡する事故があり、警視庁が状況を調べています。【写真を見る】踏切を横断中に転倒し立ち上がれず…80代くらいの女性が列車にはねられ死亡東京・西日暮里警視庁によりますと、きょう午前10時ごろ、荒川区西日暮里のJR常磐線の踏切内で、80代くらいの女性が列車にはねられる事故がありました。女性は意識不明の状態で病院