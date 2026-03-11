父の背中を追って漁師をめざす、福島県の少年。【写真で見る】ブランド化を目指す幻の「ブドウエビ」「中学を卒業したら、すぐにお父さんの船に乗りたい」。しかし、原発事故の影が夢の前に立ちはだかります。父と息子、2人が歩むこの先の『15年』とは。津波にのまれた港…それでも「漁師になりたい」中2少年の夢福島県相馬市に住む菊地航世さん。震災の翌年に生まれた中学2年生です。同級生「リーダーシップがある」「クラスの女