モデルでタレントの土屋アンナ（42）が11日までに自身のインスタグラムを更新。オフィシャルホームページが新しくなったことを報告した。新サイトの写真を公開し「土屋アンナのオフィシャルホームページが新しく公開されました。出演情報や最新ニュースなど今後随時更新していきます」と発表した。運営会社も有限会社モデリングオフィスAMAからCoral Production Co．，Ltd．へ社名変更したことも合わせて明かし「引き続きよろしく