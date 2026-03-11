労働市場について検討する分科会の初会合が開かれ、「働き方改革」の見直しに向けた議論が始まりました。この分科会は、高市政権が立ち上げた「日本成長戦略会議」のもと、労働市場改革を検討するため設置されたもので、11日に初会合が開かれました。上野厚労相：人手不足などで労働供給の制約下にある我が国の労働市場につきまして、生産性の高い分野への円滑な労働移動や、働き方改革を含めた柔軟な働き方の拡大に向けて検討を進