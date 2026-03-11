モデル・写真家などとして活動しているチュアンド・タンさん（60）が3月11日までにインスタグラムを更新。60歳の誕生日を迎えたことを報告している。【写真】「60歳？？」「マジか」「ヴァンパイア？」話題のモデル、60歳のバルーンを持ちポーズチュアンド・タンさんは「60」の形のバルーンとともに写るバースデーショットを複数枚アップ。白のシャツとグレーのスラックスをさらりと着たチュアンド・タンさんは、車のそばで佇