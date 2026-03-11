北京市の隆福寺では6日、老舗ブランド30軒が集まり、北京スタイル「京味」をテーマとするイベントが行われていた。会場で人気を集めていたのは、中国の蒸留酒「白酒」を用いた創作カクテル「桔里局気」を1分ほどで作り上げることができるAIバーテンダーロボット。ロボットが搭載されたフードトラックでは、新年のトレンドとなっている伝統とテクノロジーの融合を披露していた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）