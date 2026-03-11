Photo: 小暮ひさのり 手前か？ 奥か？ どっちだ!?「MacBook Neo」の良いところとしてUSBポートが2つ備わっています。悪いところとしては、2つのポートの規格が違います。USB 3とUSB 2ポートが混在していて、高速なデータ転送や外部ディスプレイ出力には、高速なUSB 3ポートの方に繋ぐ必要があるのです。奥が高速なUSB 3ポートで、手前が低速のUSB 2ポート。この低速なUSB2ポートの方に外部デ