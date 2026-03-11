もはや別物。レクサスISの大幅改良で判明した、FRスポーツセダンとしての究極の完成度2026年1月8日、レクサスISの大幅改良モデルが発売開始されました。ちなみに2020年に続く2回目の大幅改良となりますが、筆者（山本シンヤ）はSUV全盛の時代にセダンを残してくれたことに対する“喜び”の一方で、「現行モデル登場から13年、本当に商品力はあるのか？」という“不安”も。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス「新セダン」