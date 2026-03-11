世界16か国・地域の選手が沖縄で真剣勝負沖縄を舞台に、プロ・アマ問わず選手たちが真剣勝負を繰り広げる「ジャパンウィンターリーグ（JWL）」が2025年の実績報告を行った。昨年は過去最多となる16の国と地域から選手が参加し、まさに「野球界のハブ」としての機能を強固なものにした。JWLは「陽の目を見ない場所に光を」をコンセプトに、2022年に設立された日本初の本格的な“トライアウトリーグ”だ。NPBの合同トライアウト