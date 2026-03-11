◇オープン戦オリックス4―3ロッテ（2026年3月11日ZOZOマリン）オリックス・岸田護監督（44）が、笑顔で試合後の会見を途中で打ち切った。この日の先発・山下は6回途中3失点で降板。山下への評価を口にした後、開幕投手候補の一角かと質問が報道陣から飛び出した瞬間だった。「フフフ。ありがとうございました！」。指揮官はそう言い残し、颯爽と会見場を後にした。3月に突入後も、開幕投手については「それはまた言い