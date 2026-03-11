侍ジャパンは１１日、羽田空港発のチャーター機で決戦の地となるマイアミ国際空港へ到着した。到着ゲートからバスへと向かう最中、現地のファンが突然「熱男！」と叫び、松田コーチが「熱男！」とかえす珍シーンがあった。選手、スタッフは疲れた様子を見せず穏やかな表情で到着口から移動のバスへと歩いた。その途中で現地ファンから「熱男！」の声が飛び、現役時代に代名詞だった松田コーチが「熱男！」とかえすなど和やかな