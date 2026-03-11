女優の松田美由紀（64）が11日までに自身のインスタグラムを更新。宮古島を訪れたことを報告し、いつか住みたいと“移住願望”があることを明かした。「友達家族と宮古島に行ってきました」と書き始め、青い海を背にした写真などを複数枚投稿。「東京では、花粉症が酷いから宮古島の空気を吸ったら、夢の国に行ったみたいな美しい空気」と花粉症の症状から解放されたことをつづった。「なんて素晴らしい！美しい海と風」「新