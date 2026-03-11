クズ男役が話題の俳優竹財輝之助（45）が10日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。手料理の数々にMC陣が驚いた。竹財は14年、女優の藤真美穂と結婚。18年、第1子女児が誕生。4月から小学3年生になるとを明かした。竹財は家事の分担について「特に決めてないですけど、僕が料理好きなので、時間があるときは僕が作ります」と明かし、種類に関しても「何でも作ります」と語り、ジャガイモのガレット