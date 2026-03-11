東日本大震災から１５年が経った３月１１日、福島県出身の田辺裕信騎手＝美浦・フリー＝が、美浦トレセンで地元への思いを口にした。「被災地でも震災の話をする人が減ってきて、前を向いて進んでいます。未来に向かって進むのはいいこと」とつらい経験を乗り越え、復興が進む故郷の様子を伝えた。その一方で「災害はいつ来るか分かりません。この日が振り返るきっかけになれば、いいと思います」と防災意識を高める機会にして