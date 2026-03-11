日本バレーボール協会は１１日、理事会を行い、終了後に川合俊一会長らがオンラインで会見し、９月１９日開幕の愛知・名古屋アジア大会に出場する男女日本代表について言及した。今年度の大一番といえば、２８年ロサンゼルス五輪の出場権も懸かるアジア選手権。女子は８月２１日から同３０日、男子は９月４日から同１３日に行われ、優勝チームが五輪切符を得る。その他、上位３チームが２７年世界選手権の出場権を与えられるだ