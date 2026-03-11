Thinking Machines Labは3月10日、NVIDIAとの提携を発表した。複数年にわたるパートナーシップで、Thinking MachinesはNVIDIAの最先端チップである「Vera Rubin」などを計1ギガワット分導入し、次世代のフロンティアモデルの学習と運用を加速させる。左からNVIDIA CEOのJensen Huang(ジェンスン・フアン)氏、Thinking Machines CEOのMira Murati氏.