◆大相撲春場所４日目（１１日・エディオンアリーナ大阪）綱取りを目指す大関・安青錦（安治川）は、西前頭２枚目・美ノ海（木瀬）に寄り倒され、痛恨の２敗目となった。過去１勝１敗の相手にまわしを取らず、推していったが、いなされて、もろ差しを許すと、引いてしまい、相手を呼び込んで敗れた。２日目に苦手の西前頭筆頭・義ノ富士（伊勢ケ浜）に敗れたが、前日は東前頭筆頭・若隆景（荒汐）を一方的に押し出し、黒星の影